РФ привела в боеготовность истребители в оккупированном Крыму

В оккупированном Россией Крыму в рамках стратегических командно-штабных учений Кавказ-2020 в боевую готовность привели истребители.

В Минобороны РФ сообщили, что летчики отработают перехват воздушных целей и удары по наземным целям.

Также известно, что экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на оперативных аэродромах в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.

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Учения Кавказ-2020 начались в России 21 сентября и продлятся до 26 сентября на территории Южного военного округа, а также в Черном и Каспийском морях. Участие в них примут около 80 тыс. человек.

Начиная с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, военные учения там проводят регулярно. В частности, в июне этого года военные учения на полуострове проводил Черноморский флот РФ.

Тогда российская армия отрабатывала оборонительные и наступательные действия, а бронетехника училась стрелять по технике условного противника.

Источник: Минобороны РФ