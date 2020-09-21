Тадж Махал начал работу после полугодового перерыва

Один из самых известных архитектурных памятников Индии Тадж Махал открыл свои двери для посетителей. Из-за пандемии коронавируса храм закрыли на шесть месяцев — это был самый длинный перерыв за всю его историю.

Для предотвращения распространения болезни ввели ряд ограничений. Во-первых, запрещено делать групповые снимки (только селфи).

Оплата билетов будет проводиться по безналичному расчету, чтобы уменьшить количество контактов между людьми. За день разрешено принимать только 5 тыс. посетителей, а на входе всем будут измерять температуру.

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Перед открытием работники провели детальную дезинфекцию всей территории. Кроме того, они обязаны пользоваться средствами защиты во время работы.

Е-визы для граждан Индии, ЮАР и Филиппин

С августа Украина будет выдавать визы в электронном формате гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин. Это создаст возможность иностранцам посетить Украину с частными, деловыми или туристическими целями.

Начать оформления можно на сайте Министерства иностранных дел.

Источник: ВВС