На упаковке с замороженными кальмарам из России обнаружили коронавирус.

Об этом сообщил центр по контролю и профилактике заболеваний в китайской провинции Цзилинь.

Коронавирус обнаружили во время стандартной проверки товаров, проходившей в столице провинции, городе Чанчунь.

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Всех, кто контактировал с упаковкой, отправили на двухнедельный карантин. Их тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

В то же время власти Китая сообщили, что морепродукты из этой партии попали в город Фуюй в этой же провинции. Местных жителей, которые могли купить кальмары, просят сдать тест на Covid-19.

Коронавирус в мире

По состоянию на 21 сентября коронавирус в мире подтвердили у более 31,2 млн человек, сегодня на планете — 7,4 млн активных случаев заболевания.

За время пандемии умерло от вируса 965 тыс. пациентов, что составляет 4%. Выздороветь удалось почти 23 млн больных — 96%.

Источник: Xinhua