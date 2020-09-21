В США будут судить отправителя письма с ядом для Трампа

Подозреваемая, которая якобы отправила письмо с ядовитым веществом президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, предстанет перед судом.

Заседание назначено в суде города Буффало штата Нью-Йорк, сообщает канадский телеканал CTV.

Женщине будут предъявлены обвинения в суде, но их характер не уточняется.

Подозреваемую обнаружили при пересечении границы, она пыталась въехать из Канады в США.

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Также пока не сообщается, она является гражданкой Канады.

Отравление рицином Трампа

Президента США Дональда Трампа пытались отравить рицином. Вещество направили главе страны письмом, которое поступило в Белый дом.

Спецслужбам удалось перехватить корреспонденцию. Тестирование подтвердило наличие яда.

Рицин — яд, который получают из семян клещевины. Одной дозы в рисовое зернышко достаточно, чтобы убить человека.

Источник: CTV