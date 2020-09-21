В Мадрид для борьбы с коронавирусом направят военных

Для борьбы с коронавирусом в Мадриде власти Испании привлекут военнослужащих.

Об этом стало известно по итогам встречи премьер-министра Педро Санчеса и главы регионального правительства Исабель Диас Аюсо.

— Правительство планирует выделить дополнительные средства для массового тестирования на Covid-19, все необходимые защитные средства для жителей столицы, усиление возможностей медучреждений, а при необходимости — полицейских и военных.

Санчес добавил, что речь идет о военных медиках: все конкретные мероприятия будут определены в ближайшее время.

Тем временем под зданием испанского правительства в Мадриде прошла многотысячная акция протеста против возвращения жесткого карантина, который начал действовать с понедельника, 21 сентября.

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Карантин будет действовать временно (две недели) и только в тех районах столицы, где зарегистрировано наибольшее число случаев инфицирования. Там власти пообещали провести массовое тестирование, которое составит почти 1 млн экспресс-тестов.

По состоянию на 21 сентября в Испании зафиксировано уже 640 040 случаев коронавируса, из которых 108 374 — в Мадриде.

Коронавирус в Европе — прогноз ВОЗ

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что рост количества летальных исходов от Covid-19 в Европе ожидается в октябре-ноябре 2020 года.

Он объяснил это тем, что правительства стран отказываются возвращаться к жестким карантинным ограничениям ради спасения экономики.

По состоянию на сентябрь в Европе фиксируется увеличение количества больных коронавирусом, но рост смертности пока не фиксируется.