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Факты / Мир

ЕС намерен ужесточить контроль за Apple и Facebook

За крупнейшими мировыми цифровыми компаниями Европейская комиссия намерена усилить контроль.

Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Ужесточить процесс контроля планируют за такими компаниями как Apple, Google, Amazon и Facebook.

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По словам Бретона, такие меры помогут защитить потребителей и менее крупных конкурентов цифровых компаний.

Новые правила планируют разработать до конца года.

— Брюссель рассматривает введение системы рейтингов, при помощи которой заинтересованные стороны могли бы оценивать соблюдение цифровыми компаниями налоговых требований, а также скорость, с которой они удаляют незаконный контент, — сказал Бретон.

Недавно на Facebook Inc снова подали в суд из-за того, что компания якобы шпионит за пользователями Instagram через камеры их мобильных телефонов.

17 сентября в федеральный суд Сан-Франциско подал обращение пользователь соцсети из Нью-Джерси и сообщил, что мобильное приложение использет камеру телефона для сбора ценных данных о своих пользователях.

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