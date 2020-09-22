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Факты / Мир

2 млн за неделю: ВОЗ сообщила о рекорде новых случаев Covid-19

За последнюю неделю коронавирусом в мире заразились почти 2 млн – это рекордный рост заболеваемости с начала пандемии.

По данным ВОЗ, прирост составил 6%, если сравнивать с предыдущей неделей.

— Речь идет о самом большом количестве случаев заражения за неделю с самого начала эпидемии, — говорится в сообщении.

При этом смертность в результате осложнений Covid-19 уменьшилась.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Коронавирус в мире 22 сентября

По состоянию на утро 22 сентября в мире зарегистрировано 31 201 975 случаев заражения Covid-19.

Среди антилидеров – США, где инфицирован 6 833 931 человек, Индия (5 487 580) и Бразилия (4 544 629).

Больше всего смертей от коронавируса также в этих странах.

Общее количество летальных случаев приближается к миллиону – скончались уже 963 068 пациентов.

Коронавирус в Украине подтвердили у 181 237 человек, за сутки — 2 884 новых случая.

Источник: WHO

Фото: Dreamstime

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