За последнюю неделю коронавирусом в мире заразились почти 2 млн – это рекордный рост заболеваемости с начала пандемии.
По данным ВОЗ, прирост составил 6%, если сравнивать с предыдущей неделей.
— Речь идет о самом большом количестве случаев заражения за неделю с самого начала эпидемии, — говорится в сообщении.
При этом смертность в результате осложнений Covid-19 уменьшилась.
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Коронавирус в мире 22 сентября
По состоянию на утро 22 сентября в мире зарегистрировано 31 201 975 случаев заражения Covid-19.
Среди антилидеров – США, где инфицирован 6 833 931 человек, Индия (5 487 580) и Бразилия (4 544 629).
Больше всего смертей от коронавируса также в этих странах.
Общее количество летальных случаев приближается к миллиону – скончались уже 963 068 пациентов.
Коронавирус в Украине подтвердили у 181 237 человек, за сутки — 2 884 новых случая.
Источник: WHO