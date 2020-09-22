Папа Римский Франциск выразил поддержку молодежи, которые идентифицирует себя представителями ЛГБТ-сообщества.

Во время частной встречи с родителями ЛГБТ-подростков он сказал, что Бог любит всех своих детей.

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По словам вице-президента ассоциации родителей ЛГБТ-детей Италии Мара Грасси, Папа Римский сказал, что Бог любит всех своих детей, однако он не говорил прямо о ЛГБТ-подростках, но под его словам имелись в виду все дети, в том числе и ЛГБТ.

Также Папа Римский отметил, что католическая церковь должна любить всех женщин и мужчин.

Кроме этого, Мара Грасси подарила Франциску книгу об опыте воспитания ЛГБТ-детей и подростков, а также футболку с радужным принтом и надписью: Любовь не боится.

Святой Престол публично содержание встречи не комментировал, но подтвердил, что она была.

Ранее Папа Римский публично поддержал ЛГБТ-сообщество и сказал, что геев создал Бог и он любит их такими, какие они есть.

В апреле Франциск призвал все страны объединиться и прекратить огонь в вооруженных конфликтах, которые сейчас происходят во всем мире.

Кроме того, Папа Римский отметил необходимость уменьшить или простить долги бедных стран.