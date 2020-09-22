Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о дальнейших действиях по борьбе с коронавирусом.

По его словам, в стране места общественного питания с четверга, 24 сентября, будут закрываться в 22.00.

— Никто не приуменьшает те проблемы, с которыми столкнутся частные лица и предприниматели с введением новых мер. Мы знаем, это будет нелегко, но мы должны прибегнуть к дальнейшим действиям, чтобы взять под контроль всплеск случаев Covid-19 и защитить Национальною службу здравоохранения, — заявил Джонсон.

Кроме того, полиция Великобритании сможет штрафовать людей на сумму £1 тыс. и задерживать в случае нарушения социальной дистанции в два метра в заведениях общественного питания. Предусматривается введение комендантского часа с 22.00.

Читайте: В Великобритании за нарушение самоизоляции будут наказывать штрафами до £10 тыс.

Также ожидается, что Борис Джонсон выступит во вторник перед гражданами и объявит новые меры противоэпидемической безопасности.

Главный санитарный врач Великобритании Крис Витт заявил, что властям нужно серьезно отнестись к борьбе с пандемией коронавируса в течение следующего полугода из-за стремительного роста числа инфицированных.

По его словам, с пандемией стоит бороться коллективно. Если не будут приняты соответствующие меры, коронавирус может выйти из-под контроля.

Коронавирус в Украине

22 сентября в Украине обнаружили 2 884 новых случаев коронавируса. Всего в стране 181 237 человек инфицированы Covid-19.

За последние сутки 1 717 больных выздоровели, а 59 — умерли.

Наибольшее количество больных, страдающих коронавирусной инфекцией в Киеве — 20 028, Львовской области — 18 793, Харьковской — 15 505, Черновицкой — 13 304 и Ивано-Франковской — 12 675.

Источник: The Guardian