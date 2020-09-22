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Факты / Мир

Ночь музеев отменяется: коронавирус в мире 22 сентября

По состоянию на 22 сентября в мире уже зафиксировали 31 201 975 случаев  заражения коронавирусной инфекцией. 

Из-за осложнений, которые вызвал Covid-19 в мире умерли 963 068 пациентов.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего людей заразились Covid-19:

  • США — 6 833 931;
  • Индия — 5 487 580;
  • Бразилия — 4 544 629;
  • Россия — 1 105 048;
  • Колумбия — 768 895.

В каких странах больше всего летальных случаев: 

  • США — 204 118;
  • Бразилия — 136 895;
  • Индия — 87 909;
  • Мексика — 73 493;
  • Великобритания — 41 777.

В Амстердаме из-за пандемии коронавируса отменили традиционную Ночь музеев, которая должна была пройти 6 ноября. Однако организаторы пока не исключают, что мероприятие может пройти в онлайн-режиме. 

Руководитель автономной громады Мадрида Изабель Диас Аюсо обратилась за помощью к армии для борьбы со вспышкой Covid-19 в испанской столице и ее окрестностях.

На такие меры власти пошли после того, как частично были заблокированы некоторые бедные районы, что вызвало протесты в выходные дни.

Так, армия будет следить за соблюдением карантинных мер, военные врачи будут делать тест на коронавирус.

Коронавирус в мире

По состоянию на 21 сентября коронавирус в мире подтвердили у более 31,2 млн человек, сегодня на планете — 7,4 млн активных случаев заболевания.

Украина с 175 678 подтвержденными случаями коронавируса занимает 25 место в антирейтинге.

Фото: Unsplash

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