По состоянию на 22 сентября в мире уже зафиксировали 31 201 975 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из-за осложнений, которые вызвал Covid-19 в мире умерли 963 068 пациентов.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего людей заразились Covid-19: США — 6 833 931;

Индия — 5 487 580;

Бразилия — 4 544 629;

Россия — 1 105 048;

Колумбия — 768 895. В каких странах больше всего летальных случаев: США — 204 118;

Бразилия — 136 895;

Индия — 87 909;

Мексика — 73 493;

Великобритания — 41 777.

В Амстердаме из-за пандемии коронавируса отменили традиционную Ночь музеев, которая должна была пройти 6 ноября. Однако организаторы пока не исключают, что мероприятие может пройти в онлайн-режиме.

Руководитель автономной громады Мадрида Изабель Диас Аюсо обратилась за помощью к армии для борьбы со вспышкой Covid-19 в испанской столице и ее окрестностях.

На такие меры власти пошли после того, как частично были заблокированы некоторые бедные районы, что вызвало протесты в выходные дни.

Так, армия будет следить за соблюдением карантинных мер, военные врачи будут делать тест на коронавирус.

Коронавирус в мире

По состоянию на 21 сентября коронавирус в мире подтвердили у более 31,2 млн человек, сегодня на планете — 7,4 млн активных случаев заболевания.

Украина с 175 678 подтвержденными случаями коронавируса занимает 25 место в антирейтинге.