По состоянию на 22 сентября в мире уже зафиксировали 31 201 975 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Из-за осложнений, которые вызвал Covid-19 в мире умерли 963 068 пациентов.
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Страны, где больше всего людей заразились Covid-19:
- США — 6 833 931;
- Индия — 5 487 580;
- Бразилия — 4 544 629;
- Россия — 1 105 048;
- Колумбия — 768 895.
В каких странах больше всего летальных случаев:
- США — 204 118;
- Бразилия — 136 895;
- Индия — 87 909;
- Мексика — 73 493;
- Великобритания — 41 777.
В Амстердаме из-за пандемии коронавируса отменили традиционную Ночь музеев, которая должна была пройти 6 ноября. Однако организаторы пока не исключают, что мероприятие может пройти в онлайн-режиме.
Руководитель автономной громады Мадрида Изабель Диас Аюсо обратилась за помощью к армии для борьбы со вспышкой Covid-19 в испанской столице и ее окрестностях.
На такие меры власти пошли после того, как частично были заблокированы некоторые бедные районы, что вызвало протесты в выходные дни.
Так, армия будет следить за соблюдением карантинных мер, военные врачи будут делать тест на коронавирус.
Коронавирус в мире
По состоянию на 21 сентября коронавирус в мире подтвердили у более 31,2 млн человек, сегодня на планете — 7,4 млн активных случаев заболевания.
Украина с 175 678 подтвержденными случаями коронавируса занимает 25 место в антирейтинге.