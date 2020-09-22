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Факты / Мир

Умерла мать Сильвестра Сталлоне

Умерла Джеки (Жаклин) Сталлоне — мама известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне.

Обстоятельства и причины смерти 98-летней женщины пока неизвестны.

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Джеки Сталлоне была астрологом, танцовщицей, промоутером женской борьбы и имела свою неотложную линию для экстрасенсов. Принимала активное участие в общественной жизни.

Ее предки были иммигрантами из Одессы.

У нее осталось двое сыновей и несколько внуков.

Умерла Дайана Ригг

10 сентября умерла британская актриса Дайана Ригг на 83-м году жизни. В марте 2020 года в нее диагностировали рак.

Первую популярность актриса почувствовала после роли в фильме На секретной службе ее Величества. В 2013-2017 годах Дайана Ригг сыграла в сериале Игра престолов Оленн Тайрел — фактическую главу одного из домов Семи Королевств.

Источник: TMZ

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