Тесты на Covid-19 для всех пассажиров: IATA предлагает альтернативу карантину

Международная ассоциация воздушного транспорта предлагает ввести обязательный тест на коронавирус для всех пассажиров, вылетающих за границу вместо обязательной самоизоляции.

В ассоциации считают, что это поможет быстрее восстановить международные авиаперевозки.

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— Тестирование всех пассажиров вернет людям свободу путешествовать с уверенностью. И это вернет миллионы людей к работе, — говорит генеральный директор ІАТА Александр де Жуньяк.

Из-за карантина, авиаперевозки уже получили $400 млрд убытков.

Новинка от Wizz Air

Авиаперевозчик Wizz Air ввел дополнительный сбор в €12 с пассажиров, которые хотят лететь рядом.

Новая услуга носит название места рядом, она предоставляется только двум взрослым путешественникам при покупке билетов в рамках одного бронирования по тарифу Basic.

Цена на услугу туда и обратно — €24.

Источник: ІАТА