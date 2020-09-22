Это чума: Трамп призвал ООН наказать Китай за коронавирус

Китай должен ответить за распространение коронавируса в мире на международном уровне.

Об этом во время выступления на 75-й Генеральной Ассамблее ООН заявил Дональд Трамп.

В своей речи президент США несколько раз назвал Covid-19 “китайским вирусом” и отметил, что власти Китая целенаправленно не закрывали международное авиасообщение на ранних этапах распространения опасного вируса.

В ответ на это представитель Китая назвал все обвинения США беспочвенными.

Также Дональд Трамп сообщил, что по состоянию на конец сентября клинические исследования проходят сразу три вакцины американского производства, и уже в скором времени может начаться их массовое производство.

Отдельно президент США отметил, что часть вины за пандемию коронавируса в мире должно понести ВОЗ.

По словам Трампа, изначально организация предоставляла ложную информацию относительно средств защиты и возможных способов передачи вируса.

Речь Дональда Трампа на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стала его кратчайшим выступлением за все время президентства и составила всего семь минут. В 2019 году он выступал на протяжении 36 минут, а в 2017 — 41 минуту.

США прекращает финансирование ВОЗ

15 апреля Дональд Трамп объявил, что США прекращает финансирование ВОЗ из-за критической ситуации с коронавирусом в мире.

По его мнению, орган ООН слишком медленно реагировал на эпидемию и скрывал распространения коронавирус в Китае.

По состоянию на сентябрь США продолжает работать над процессом выхода из Всемирной организации здравоохранения. По прогнозам экспертов, окончательный выход из ВОЗ состоится в июле 2021 года.