16:08 -

Протесты в Беларуси не будут ослабевать, наоборот, они могут длиться недели, месяцы или даже годы.

Об этом сообщила оппозиционер Светлана Тихановская на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента.

Также Светлана Тихановская предложила Европарламенту список белорусских официальных лиц для введения против них санкций. В то же время член президиума Координационного совета Павел Латушко сообщил, что оппозиция вскоре представит план выхода из кризиса в республике.

Со своей стороны, депутаты Европарламента предложили открыть в Брюсселе постоянный офис белорусской оппозиции.