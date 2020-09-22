Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.
Преподаватели Белорусского государственного медицинского университета записали видеообращение, в котором поддержали своих студентов и выступили против насилия со стороны силовиков.
Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова остается под стражей. Суд отклонил жалобу защиты о применении к ней этой меры пресечения.
Адвокаты Колесниковой Людмила Козак и Александр Пильченко будут обжаловать решение суда.
Главы МИД стран-членов Европейского Союза на заседании в Брюсселе не смогли договориться о санкциях против Беларуси.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что на Совете ЕС обсуждали много вопросов, среди которых была и Беларусь. Однако политики не пришли к согласию.
Музыканта Александра Помидорова суд Заводского района Минска признал виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий и приговорил к 8 суткам ареста.
Протесты в Беларуси не будут ослабевать, наоборот, они могут длиться недели, месяцы или даже годы.
Об этом сообщила оппозиционер Светлана Тихановская на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента.
Также Светлана Тихановская предложила Европарламенту список белорусских официальных лиц для введения против них санкций. В то же время член президиума Координационного совета Павел Латушко сообщил, что оппозиция вскоре представит план выхода из кризиса в республике.
Со своей стороны, депутаты Европарламента предложили открыть в Брюсселе постоянный офис белорусской оппозиции.
Кипр больше не будет блокировать решение ЕС о санкциях против белорусских властей.
Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес перед началом встречи министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе заявил, что выполнит решение ЕС.
Кипр был единственной страной, которая выступила против введения санкций против Беларуси, и наложил вето на проект.
Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что во время акций протеста 20 сентября задержали 442 человека, из них 266 — в Минске.
По подсчетам представителей различных СМИ, наблюдавших за Маршем справедливости, только в Минске на демонстрацию вышло более 100 тыс. человек.
В Солигорске задержали около 20 человек, которые пришли поддержать шахтера Олега Куделка, который остался под землей в знак протеста.
Президенты Литвы, Польши и Румынии обратятся в Европейский Союз с просьбой предложить пакет поддержки для Беларуси.
Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа.
По его словам, лидеры трех стран Европы призвали ЕС разработать пакет помощи. В нем должны быть включены такие вопросы, как торговля с Европейским Союзом, помощь в переговорах по вступлению в ВТО, безвиз, диверсификация экономики страны и энергетического сектора, финансирование реструктуризации экономики.
Еще один шахтер в Солигорске отказался подниматься на поверхность до выполнения своих требований. По предварительной информации, через жену он передал стачкому свое обращение и требования.