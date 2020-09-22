Японская компания Ushio Inc начала производить первую в мире ультрафиолетовую лампу, способную уничтожать коронавирус в помещении. При этом такое устройство не будет вредить здоровью человека.

Как рассказывает производитель, обычные УФ-лампы негативно влияют на состояние кожи и глаз и даже могут вызвать рак. Специально разработанная Care 222 излучает лучи длиной волны 222 нанометра.

Благодаря этому она уничтожает вирусы и бактерии и не влияет на человеческий организм. Такие лампы планируют использовать в местах скопления людей — разных помещениях, лифтах, общественном транспорте.

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Способность устройства уничтожать коронавирус подтвердило независимое исследование Университета Хиросимы. За шесть-семь минут оно убивает 99% бактерий и вирусов в воздухе и на объектах площадью до 3 м², находящихся в 2,5 м.

Стартовая цена — $2 860. Сейчас заказы принимают только от медучреждений, предложение расширят, когда вырастет спрос.

Мифы о коронавирусе

ВОЗ опровергла слухи о том, что ультрафиолетовые лампы могут уничтожить коронавирус. По словам специалистов, их излучение вызывает облучение кожи.

Украинский врач Евгений Комаровский заявил, что УФ-лампы уничтожают вирус в воздухе и на поверхностях, но не в организме человека.

Источник: Kyodo News