PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Росія

Сварил на кухне, тихо отхлебнул — Навальный ответил Путину

Российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал информацию газеты Le Monde, что, по мнению президента России Владимира Путина, он самостоятельно мог принять яд Новичок.

Об этом Навальный написал на своей странице в Instagram.

— Сварил на кухне, тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтобы меня отвезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать, — пишет оппозиционер.

Читайте: Не понимал, как разговаривать — Навальный рассказал о восстановлении

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

«Владимир Путин сообщил французскому коллеге: «Навальный мог сам проглотить этот яд». Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!

Допис, поширений Алексей Навальный (@navalny)

22 сентября французская газета Le Monde сообщила, что 14 сентября Владимир Путин во время беседы с французским коллегой Эммануэлам Макроном предположил, что Навальный мог сам принять нервно-паралитическое вещество. Макрон это предположение отверг.

Отравление Навального

Независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравления Алексея Навального Новичком.

20 августа оппозиционера забрала скорая из аэропорта Омска. Навальный впал в кому, а затем его перевезли в клинику Шарите в Германии.

В больнице Навальный рассказал, что ранее он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро к нему приходил доктор и учил его вспоминать и писать слова.

Источник: Алексей Навальный

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка