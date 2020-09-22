Сварил на кухне, тихо отхлебнул — Навальный ответил Путину

Российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал информацию газеты Le Monde, что, по мнению президента России Владимира Путина, он самостоятельно мог принять яд Новичок.
Об этом Навальный написал на своей странице в Instagram.
— Сварил на кухне, тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтобы меня отвезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать, — пишет оппозиционер.
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«Владимир Путин сообщил французскому коллеге: «Навальный мог сам проглотить этот яд». Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!
22 сентября французская газета Le Monde сообщила, что 14 сентября Владимир Путин во время беседы с французским коллегой Эммануэлам Макроном предположил, что Навальный мог сам принять нервно-паралитическое вещество. Макрон это предположение отверг.
Отравление Навального
Независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравления Алексея Навального Новичком.
20 августа оппозиционера забрала скорая из аэропорта Омска. Навальный впал в кому, а затем его перевезли в клинику Шарите в Германии.
В больнице Навальный рассказал, что ранее он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро к нему приходил доктор и учил его вспоминать и писать слова.
Источник: Алексей Навальный