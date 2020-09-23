Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал о планах после выписки из больницы. По его словам, он планирует больше времени проводить в соцсетях, где и сейчас читает комментарии и теплые слова людей, которые его поддерживают.

Кроме того, он будет стараться восстановить свое здоровье и научиться простым для других вещам.

— Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс, — написал Алексей Навальный на своей странице в Instagram.

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Также Навальный поделился первыми впечатлениями после того, как пришел в себя.

— Первый раз меня подвели к зеркалу через 24 дня в реанимации (из которых 16 в коме), из зеркала на меня посмотрел персонаж фильма Властелин колец. И поверьте, это был совсем не эльф. Я ужасно расстроился: подумал, что меня никогда не выпишут, — добавил он.

Отравление Навального

Об отравлении Алексея Навального стало известно 20 августа. Ему стало плохо на борту самолета, когда он летел из Томска в Москву.

Судно экстренно посадили на землю, политика госпитализировали из аэропорта Омска сначала в российскую больницу, а потом его перевезли для лечения в Германии.

14 сентября появилось сообщение, что отравление Алексея Навального произошло вследствие вещества Новичок.

Политику удалось выжить и прийти в себя, сейчас он находится на лечении.