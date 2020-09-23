Протесты в Беларуси 23 сентября — новости с места событий

В Беларуси вспыхнули с новой силой акции протеста из-за тайной инаугурации Александра Лукашенко. Она прошла 23 сентября в Минске с участием только государственных чиновников.

Об инаугурации весь мир узнал из сообщений государственных СМИ страны. Процедура активировала новые митинги по всей стране.

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Протесты в Минске

Активные протесты начались ближе к вечеру. Активисты начали собираться в центре города в нескольких локациях — возле стелы Минск — город герой, ТЦ Галерея и рядом со станцией метро Немига.

ОМОН в центр города также подъехал ближе к вечеру. Сначала не реагировали на протестующих, а только устанавливали на ключевых площадях металлическое ограждение.















Инаугурация Лукашенко вызвала новые протесты в Беларуси — что известно / 4 фотографии

А ближе к 19.00 начались активные вытеснения активистов из центральных улиц. В это время закрылись все станции метро в центре Минска. Против участников митингов начали применять водометы с краской и шумовые гранаты.

Водометами разогнали акцию возле стелы, а у людей возле ТЦ Галерея бросили несколько слезоточивых гранат.

Протестующие попытались перекрыть несколько улиц в центре города.

”Жарко” было у метро Немига, где протестующие попытались перекрыть проезжую часть.















Инаугурация Лукашенко вызвала новые протесты в Беларуси — что известно / 4 фотографии

ОМОН задержал несколько десятков активных участников.

Протесты в других городах

В Гомеле милиция разогнала митинг на площади у железнодорожного вокзала. Протестующие попытались собраться на центральном рынке, но их вновь разогнали. Также задержали более 40 человек у местного универмага.

Акции протеста разогнали также в Бресте, Лиде и Гродно.

Задержание протестующих

Милиция Минска заявила, что задержала 10 участников протеста.

По данным правозащитного центра Вясна, задержано 98 участников протеста по всей стране.

Новости Беларуси

23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси во время церемонии инаугурации, о которой не было объявлено заранее.

Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская назвала это мероприятие фарсом. 8 европейских стран не признали Лукашенко легитимным. Украина пока не озвучила своего отношения.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда состоялись выборы президента.

Источник: Вясна, TUT.by,

Фото: Наша Ніва, Радыё Свабода