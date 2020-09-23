Протесты в Беларуси 23 сентября — новости с места событий

В Беларуси вспыхнули с новой силой акции протеста из-за тайной инаугурации Александра Лукашенко. Она прошла 23 сентября в Минске с участием только государственных чиновников.
Об инаугурации весь мир узнал из сообщений государственных СМИ страны. Процедура активировала новые митинги по всей стране.
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Протесты в Минске
Активные протесты начались ближе к вечеру. Активисты начали собираться в центре города в нескольких локациях — возле стелы Минск — город герой, ТЦ Галерея и рядом со станцией метро Немига.
ОМОН в центр города также подъехал ближе к вечеру. Сначала не реагировали на протестующих, а только устанавливали на ключевых площадях металлическое ограждение.
А ближе к 19.00 начались активные вытеснения активистов из центральных улиц. В это время закрылись все станции метро в центре Минска. Против участников митингов начали применять водометы с краской и шумовые гранаты.
Водометами разогнали акцию возле стелы, а у людей возле ТЦ Галерея бросили несколько слезоточивых гранат.
Протестующие попытались перекрыть несколько улиц в центре города.
”Жарко” было у метро Немига, где протестующие попытались перекрыть проезжую часть.
ОМОН задержал несколько десятков активных участников.
Протесты в других городах
В Гомеле милиция разогнала митинг на площади у железнодорожного вокзала. Протестующие попытались собраться на центральном рынке, но их вновь разогнали. Также задержали более 40 человек у местного универмага.
Акции протеста разогнали также в Бресте, Лиде и Гродно.
Задержание протестующих
Милиция Минска заявила, что задержала 10 участников протеста.
По данным правозащитного центра Вясна, задержано 98 участников протеста по всей стране.
Новости Беларуси
23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси во время церемонии инаугурации, о которой не было объявлено заранее.
Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская назвала это мероприятие фарсом. 8 европейских стран не признали Лукашенко легитимным. Украина пока не озвучила своего отношения.
Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда состоялись выборы президента.
Фото: Наша Ніва, Радыё Свабода