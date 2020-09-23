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Факты / Мир

Коты в короне и праздник в одиночестве: белорусы высмеяли инаугурацию Лукашенко

Белорусы высмеяли тайную инаугурацию Александра Лукашенко, которая прошла 23 сентября.

В знак неприятия его президентом страны они стали короновать кошек, собак и даже крыс и выставлять эти фотографии в соцсетях.

Питомцы в короне сняты на фоне бело-красного флага, конституции Беларуси и других государственных символов.

Читайте: Протесты в Беларуси — онлайн

Президентов Беларуси становится все больше, шутили пользователи соцсетей.

Многие присоединились к акции.

Роль президента Беларуси примеряли все подряд.

Помимо акции с коронованными любимцами, сеть ответила мемами, в которых высмеивала Лукашенко.

  • Протесты в Беларуси: сеть высмеяла инаугурацию Лукашенко
  • Протесты в Беларуси: сеть высмеяла инаугурацию Лукашенко
  • Протесты в Беларуси: сеть высмеяла инаугурацию Лукашенко
  • Протесты в Беларуси: сеть высмеяла инаугурацию Лукашенко
  • Протесты в Беларуси: сеть высмеяла инаугурацию Лукашенко
  • Протесты в Беларуси: сеть высмеяла инаугурацию Лукашенко
  • Протесты в Беларуси: сеть высмеяла инаугурацию Лукашенко
  • Протесты в Беларуси: сеть высмеяла инаугурацию Лукашенко
  • Протесты в Беларуси: сеть высмеяла инаугурацию Лукашенко
  • Протесты в Беларуси: сеть высмеяла инаугурацию Лукашенко
  • Протесты в Беларуси: сеть высмеяла инаугурацию Лукашенко
  • Протесты в Беларуси: сеть высмеяла инаугурацию Лукашенко
  • Протесты в Беларуси: сеть высмеяла инаугурацию Лукашенко
  • Протесты в Беларуси: сеть высмеяла инаугурацию Лукашенко
Коты в короне и праздник в одиночестве: белорусы высмеяли инаугурацию Лукашенко / 7 фотографий

Инаугурация Лукашенко

23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси во время церемонии инаугурации, о которой не было объявлено заранее.

Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская назвала это мероприятие фарсом, а ряд европейских стран, среди которых Германия, Дания, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Польша и Чехия, уже отказались признать его легитимным президентом даже после инаугурации.

В МИД Украины заявили о собрании совещания, в ходе которого определят позицию касательно инаугурации Лукашенко.

Источник: Чай з варэннем

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