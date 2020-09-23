Протесты в Беларуси: сеть высмеяла инаугурацию Лукашенко

Белорусы высмеяли тайную инаугурацию Александра Лукашенко, которая прошла 23 сентября.
В знак неприятия его президентом страны они стали короновать кошек, собак и даже крыс и выставлять эти фотографии в соцсетях.
Питомцы в короне сняты на фоне бело-красного флага, конституции Беларуси и других государственных символов.
Читайте: Протесты в Беларуси — онлайн
Если диктатор, то только такой pic.twitter.com/mfFKhIEIns
— Чай з варэннем (@belteanews) September 23, 2020
Президентов Беларуси становится все больше, шутили пользователи соцсетей.
Президентов в Беларуси становится все больше pic.twitter.com/Ek5ucL5Gqk
— Чай з варэннем (@belteanews) September 23, 2020
Многие присоединились к акции.
Инаугурация в отдельно взятой квартире. Счас ещё и удостоверение ему выпишу соответствующее. pic.twitter.com/bViGXAhz4h
— onair_Lena (@OnairLena) September 23, 2020
Роль президента Беларуси примеряли все подряд.
Белорусы устраивают свои инаугурации pic.twitter.com/EcHpgucLmK
— Чай з варэннем (@belteanews) September 23, 2020
Помимо акции с коронованными любимцами, сеть ответила мемами, в которых высмеивала Лукашенко.
Инаугурация Лукашенко
23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси во время церемонии инаугурации, о которой не было объявлено заранее.
Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская назвала это мероприятие фарсом, а ряд европейских стран, среди которых Германия, Дания, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Польша и Чехия, уже отказались признать его легитимным президентом даже после инаугурации.
В МИД Украины заявили о собрании совещания, в ходе которого определят позицию касательно инаугурации Лукашенко.
Источник: Чай з варэннем