Протесты в Беларуси: сеть высмеяла инаугурацию Лукашенко

Белорусы высмеяли тайную инаугурацию Александра Лукашенко, которая прошла 23 сентября.

В знак неприятия его президентом страны они стали короновать кошек, собак и даже крыс и выставлять эти фотографии в соцсетях.

Питомцы в короне сняты на фоне бело-красного флага, конституции Беларуси и других государственных символов.

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Если диктатор, то только такой pic.twitter.com/mfFKhIEIns — Чай з варэннем (@belteanews) September 23, 2020

Президентов Беларуси становится все больше, шутили пользователи соцсетей.

Президентов в Беларуси становится все больше pic.twitter.com/Ek5ucL5Gqk — Чай з варэннем (@belteanews) September 23, 2020

Многие присоединились к акции.

Инаугурация в отдельно взятой квартире. Счас ещё и удостоверение ему выпишу соответствующее. pic.twitter.com/bViGXAhz4h — onair_Lena (@OnairLena) September 23, 2020

Роль президента Беларуси примеряли все подряд.

Белорусы устраивают свои инаугурации pic.twitter.com/EcHpgucLmK — Чай з варэннем (@belteanews) September 23, 2020

Помимо акции с коронованными любимцами, сеть ответила мемами, в которых высмеивала Лукашенко.



























Коты в короне и праздник в одиночестве: белорусы высмеяли инаугурацию Лукашенко / 7 фотографий

Инаугурация Лукашенко

23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси во время церемонии инаугурации, о которой не было объявлено заранее.

Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская назвала это мероприятие фарсом, а ряд европейских стран, среди которых Германия, Дания, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Польша и Чехия, уже отказались признать его легитимным президентом даже после инаугурации.

В МИД Украины заявили о собрании совещания, в ходе которого определят позицию касательно инаугурации Лукашенко.

Источник: Чай з варэннем