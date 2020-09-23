Макрон предупредил о риске ”разлома” на карте Европы из-за Беларуси

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация в Беларуси может привести к ”новому разлому” в Европе.

Нужно избегать любого иностранного вмешательства в ситуацию в Беларуси, заявил он на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

— Необходим национальный политический диалог, и любое внешнее вмешательство недопустимо, — заявил он.

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Макрон выразил поддержку белорусскому народу. Он подчеркнул, что не видит другого пути для преодоления кризиса в Беларуси, как диалог при посредничестве ОБСЕ.

Протесты в Беларуси

Лидер Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в протестах в Беларуси виновны страны Европы. В перечень вошли: США, Польша, Литва, Чехия, Украина. Каждая из этих стран сыграла свою роль в событиях.

Митинги в Беларуси продолжаются с 9 августа. Люди начали выходить на улицу после обнародованных результатов президентских выборов. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко.

Источник: ООН