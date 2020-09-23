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Факты / Мир

Милиция жестко задерживает участников протеста в Минске — есть раненые

Во время разгона протеста в Минске пострадали два человека. Первую помощь пострадавшим оказали сотрудники милиции.

Акцию протеста разогнали у стелы Минск — город герой. Здесь задержали более 10 участников протеста.

Силовики также задерживают участников акции возле Дворца спорта на Октябрьской площади, на проспекте Победы и на улице Кальварийской.

ЧитайтеПротесты в Беларуси — онлайн

  • Протесты в Беларуси: милиция жестко задерживает участников
  • Протесты в Беларуси: милиция жестко задерживает участников
  • Протесты в Беларуси: милиция жестко задерживает участников
  • Протесты в Беларуси: милиция жестко задерживает участников
  • Протесты в Беларуси: милиция жестко задерживает участников
  • Протесты в Беларуси: милиция жестко задерживает участников
Милиция жестко задерживает участников протеста в Минске — есть раненые / 3 фотографии

В то же время участники протестов перекрывают улицы в центре белорусской столицы. Они выходят на проезжую часть и останавливают движение.

Ситуация в Беларуси

Протесты в Беларуси начались 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы, где по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко.

Ситуация обострилась 23 сентября, когда было объявлено об инаугурации Лукашенко. Церемония проходила в Минске.

Лукашенко не признали президентом некоторые страны мира.

Источник: Радыё Свабода

Фото та видео: Радыё Свабода

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