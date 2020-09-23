Протесты в Беларуси: милиция жестко задерживает участников

Во время разгона протеста в Минске пострадали два человека. Первую помощь пострадавшим оказали сотрудники милиции.
Акцию протеста разогнали у стелы Минск — город герой. Здесь задержали более 10 участников протеста.
Силовики также задерживают участников акции возле Дворца спорта на Октябрьской площади, на проспекте Победы и на улице Кальварийской.
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В то же время участники протестов перекрывают улицы в центре белорусской столицы. Они выходят на проезжую часть и останавливают движение.
Ситуация в Беларуси
Протесты в Беларуси начались 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы, где по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко.
Ситуация обострилась 23 сентября, когда было объявлено об инаугурации Лукашенко. Церемония проходила в Минске.
Лукашенко не признали президентом некоторые страны мира.
Источник: Радыё Свабода
Фото та видео: Радыё Свабода