Президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение “незаконных санкций” против таких стран, как Россия, может усилить глобальную экономику, пораженную коронавирусом, и создать рабочие места.

С призывом “расчистить торговлю от санкций” российский лидер выступил во время 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

— Освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений и незаконных санкций было бы большим подспорьем для активизации мирового роста и уменьшения безработицы, — сказал он.

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Путин не впервые просит о прекращении санкций

Путин годами настаивает на прекращении санкций США и ЕС, наложенных на Москву после аннексии Крыма и начала военной агрессии на Донбассе.

Также ограничительные меры введены против России из-за вмешательства в выборы президента США в 2016 году и другие преступные действия.

Москва заявляет, что аннексия Крыма была законной, и отрицает вмешательство в голосование, которое помогло Дональду Трампу стать президентом США.