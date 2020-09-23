Разгон протестов в Беларуси: неизвестные бьют машины дубинками

В Минске в Беларуси продолжается разгон протестов, которые вспыхнули с новой силой из-за тайной инаугурации президента Александра Лукашенко.

На одном из видео, которое было опубликовано TUT.BY, видно, как неизвестные люди бьют машины дубинками на Немиге.

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Мужчины в гражданской одежде и из закрытыми лицами вышли на проезжую часть, подходят к авто и бьют дубинками.

Также на одном из видео видно, что люди в гражданском избивают и задерживают граждан.

Протесты в Беларуси

После тайной инаугурации протесты в Беларуси 23 сентября вспыхнули с новой силой.

Активисты с транспарантами и плакатами вышли на улицы белорусских городов, в частности столицы Минска.

Вечером 23 сентября начался разгон протестов, в результате которого уже задержаны десятки людей, несколько протестующих получили травмы.

Во время разгона правоохранители применял слезоточивый газ и водометы.