Разгон протестов в Беларуси: неизвестные бьют машины дубинками

В Минске в Беларуси продолжается разгон протестов, которые вспыхнули с новой силой из-за тайной инаугурации президента Александра Лукашенко.
На одном из видео, которое было опубликовано TUT.BY, видно, как неизвестные люди бьют машины дубинками на Немиге.
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Мужчины в гражданской одежде и из закрытыми лицами вышли на проезжую часть, подходят к авто и бьют дубинками.
Также на одном из видео видно, что люди в гражданском избивают и задерживают граждан.
Протесты в Беларуси
После тайной инаугурации протесты в Беларуси 23 сентября вспыхнули с новой силой.
Активисты с транспарантами и плакатами вышли на улицы белорусских городов, в частности столицы Минска.
Вечером 23 сентября начался разгон протестов, в результате которого уже задержаны десятки людей, несколько протестующих получили травмы.
Во время разгона правоохранители применял слезоточивый газ и водометы.