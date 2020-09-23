Минфин США добавил в санкционный список восемь человек и семь компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют поваром Владимира Путина и руководителем российской фабрики троллей.
В нем шесть граждан РФ, один гражданин Финляндии, а также семь компаний, базирующихся в России и Финляндии.
В частности — Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучимова, Владислав Занин, Александр Кузин, Дмитрий Сытый, Евгений Ходотов и Никита Ковалевский.
Читайте: Украина требует от ООН новых санкций против РФ
В ведомстве отмечают, что эти люди поддерживают ФСБ, причастны к деятельности Пригожина в ЦАР, а также помогают российским субъектам уклоняться от американских санкций.
Среди компаний, попавших под санкции — Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY, Unicum Trade Oy, Lobaye Invest с ЦАР, ООО М-Финанс и Океанос.
Путин о санкциях в ООН
Во время 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 23 сентября президент России Владимир Путин призвал снять из Москвы якобы незаконные санкции.
По его мнению, это усилит глобальную экономику, пораженную коронавирусом, и создаст новые рабочие места.
Источник: treasury.gov