В Швеции отменили церемонию вручения Нобелевских премий

Церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольме будет в этом году проведена в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

Лауреаты 2020 года не поедут в Стокгольм для получения медалей и дипломов от короля Швеции.

— Их передадут лауреатам в их странах через посольства и университеты лауреатов, — говорится в заявлении.

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Также отменен банкет, который традиционно следует за церемонией награждения.

Объявление лауреатов по медицине, физике, химии, литературы, мира и экономики состоится между 5 и 12 октября.

Церемония награждения в декабре будет транслироваться по телевидению из мэрии Стокгольма.

Трампа номинировали на Нобелевскую премию

Президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Он способствовал налаживанию отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил председатель парламентской ассамблеи НАТО Кристиан Тайбринг-Джедде.

Тайбринг-Джедде уверен, что за время своей каденции Трамп сделал гораздо больше, чем предыдущие лауреаты премии.

Источник: Nobel Committee