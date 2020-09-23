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Факты / Мир

В мире сократилось 495 млн рабочих мест — МОТ

С начала года доходы людей во всем мире, полученные от работы, упали на 10,7%, или на $3,5 трлн.

Эта цифра не включает финансовую поддержку, оказываемую правительствами во время пандемии коронавируса, сообщила Международная организация труда (МОТ).

В мире сократилось 495 млн рабочих мест с полной занятостью.

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От пандемии больше пострадали люди в странах с развивающимися экономиками.

— Работники в странах с рыночной экономикой, особенно те, кто занимается неформальной занятостью, пострадали в большей степени, чем в прошлые кризисы, — отмечают в организации.

В МОТ заявляют, что сокращения более коснулось женщин, чем мужчин.

Восстановление экономики

Восстановление мировой экономики после коронакризы займет пять лет. Такой прогноз дает Всемирный банк.

Спад, спровоцированный пандемией, будет наблюдаться в одних странах дольше, чем в других, и это усилит неравенство.

Ущерб мировой экономике к концу 2021года составит $7 трлн.

Источник: МОТ

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