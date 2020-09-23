В Японии рассматривают возможность въезда иностранцев, прибывающих в страну от трех месяцев.

С 1 октября японское правительство планирует расширить список лиц, которым будет разрешено попасть в страну. Среди них будут иностранные студенты, которые не получают государственных грантов, медицинский персонал, спортсмены и участники различных культурных мероприятий.

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Ежедневно в Японию будут впускать около 1 тыс. иностранцев. Туристам, как и раньше, въезд будет запрещен.

Сейчас в стране действует запрет для въезда гражданам из 159 стран мира.

С августа 2020 года Япония позволила пересекать границу иностранным студентам, получающим государственные гранты. Ранее правительство ослабило ограничения на поездки для бизнесменов, направляющихся в некоторых азиатских стран, включая Вьетнамом и Таиландом.

Закрытие границ Украины

В Украине до 28 сентября закрыли границы для въезда иностранцев. Запрет действует для граждан, страны которых не находятся в зеленом списке.

Те же, кто может подтвердить свою цель поездки в Украину, будут допущены на территорию нашего государства после предъявления документов, удостоверяющих, что лицо является одним из супругов гражданина Украины или которые являются родителями или детьми гражданина Украины. Также документы, которые указывают, что лицо направляется транзитом, прибывает в Украину с целью обучения или проходит военную службу.