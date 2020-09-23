По состоянию на утро 23 сентября коронавирус в мире зафиксировали уже у 31,4 млн человек, за последние сутки — более 278 тыс. новых случаев.

За весь период пандемии умерли 968 683 пациента, 21,6 млн человек выздоровели.

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В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 25 место — уже почти месяц мы находимся между Канадой и Израилем.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 6 895 549;

Индия — 5 562 663;

Бразилия — 4 558 040;

Россия — 1 111 157;

Колумбия — 777 537;

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 200 768;

Бразилия — 137 272;

Индия — 88 935;

Мексика — 74 348;

Великобритания — 41 951;

Неутешительные прогнозы ВОЗ

В течение последней недели коронавирусом заболели почти 2 млн человек в мире — это рекордный рост заболеваемости с начала пандемии.

По данным организации, прирост составил 6%, если сравнивать с предыдущей неделей.

Параллельно с этим несколько уменьшился прирост летальных случаев вследствие коронавируса.