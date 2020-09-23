По состоянию на утро 23 сентября коронавирус в мире зафиксировали уже у 31,4 млн человек, за последние сутки — более 278 тыс. новых случаев.
За весь период пандемии умерли 968 683 пациента, 21,6 млн человек выздоровели.
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В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 25 место — уже почти месяц мы находимся между Канадой и Израилем.
Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 6 895 549;
- Индия — 5 562 663;
- Бразилия — 4 558 040;
- Россия — 1 111 157;
- Колумбия — 777 537;
Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 200 768;
- Бразилия — 137 272;
- Индия — 88 935;
- Мексика — 74 348;
- Великобритания — 41 951;
Неутешительные прогнозы ВОЗ
В течение последней недели коронавирусом заболели почти 2 млн человек в мире — это рекордный рост заболеваемости с начала пандемии.
По данным организации, прирост составил 6%, если сравнивать с предыдущей неделей.
Параллельно с этим несколько уменьшился прирост летальных случаев вследствие коронавируса.