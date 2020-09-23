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Факты / Мир

От осложнений коронавируса в мире умерли почти 1 млн человек

По состоянию на утро 23 сентября коронавирус в мире зафиксировали уже у 31,4 млн человек, за последние сутки — более 278 тыс. новых случаев.

За весь период пандемии умерли 968 683 пациента, 21,6 млн человек выздоровели.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 25 место — уже почти месяц мы находимся между Канадой и Израилем.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

  • США — 6 895 549;
  • Индия — 5 562 663;
  • Бразилия — 4 558 040;
  • Россия — 1 111 157;
  • Колумбия — 777 537;

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

  • США — 200 768;
  • Бразилия — 137 272;
  • Индия — 88 935;
  • Мексика — 74 348;
  • Великобритания — 41 951;

Неутешительные прогнозы ВОЗ

В течение последней недели коронавирусом заболели почти 2 млн человек в мире — это рекордный рост заболеваемости с начала пандемии.

По данным организации, прирост составил 6%, если сравнивать с предыдущей неделей.

Параллельно с этим несколько уменьшился прирост летальных случаев вследствие коронавируса.

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