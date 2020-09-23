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Факты / Мир

Какие страны не признают Лукашенко президентом (СПИСОК)

Литва не признает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси, и организованная в Минске церемония инаугурации этой ситуации не изменит.

Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа.

— Литва не признает Лукашенко законным главой Беларуси. Состоявшиеся 9 августа выборы в Беларуси не были свободными, честными и демократическими. Ни тайные, ни помпезные церемонии не опровергнут этого неоспоримого факта и не создадут иллюзию легитимности, — заявил президент.

Кроме этого Науседа заявил, что Литва выступает за новые демократические выборы с участием международных наблюдателей.

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Глава МИД Словакии Иван Корчок также заявил, что не признает инаугурацию. 

— Александр Лукашенко, инаугурация которого состоялась сегодня, не имеет легитимности на управление его страной.

Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия стоит на стороне граждан Беларуси, — написал он.

Также мнение ближних стран разделила и Чехия. Министр иностранных дел Томаш Петршичек написал, что выборы не были справедливыми.

— Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми. Следовательно, их результат нелегитимен, поэтому сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко нелегитимна.

Белорусское гражданское общество пользуется полной поддержкой Чешской Республики. Белорусы заслуживают свободы.

В целом, Германия, Литва, Латвия, Словакия, Чехия, Эстония и Дания заявили о том, что больше не считают Лукашенко президентом Беларуси.

Глава МИД Дании Йеппе Кофод:

— Лукашенко подтвердил собственную нелегитимность, устроив тайную инаугурацию. Беларуси нужны свободные и справедливые выборы и демократически избранный президент. Сфальсифицированные выборы должны вести Лукашенко не в президентский дворец, а в санкционный список Евросоюза.

Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси и после инаугурации.

— То, что эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия общественности — очень показательно. И после этой церемонии господин Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность, — заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Инаугурация Лукашенко

В среду в Минске состоялась инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко. Она заранее не анонсировалась и стала полной неожиданностью для белорусских журналистов и наблюдателей.

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