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Факты / Мир

Женщина, которая прислала Трампу письмо с ядом, требовала, чтобы он снялся с выборов

53-летняя канадка Паскаль Ферье, которая отправила Трампу посылку с ядом, призвала его снять свою кандидатуру на предстоящих выборах президента США.

Женщина обещала воспользоваться оружием, если “письмо с подарком не сработает”.

В письме Ферье называла Трампа уродливым клоуном-тираном и требовала сдаться и удалить заявку на эти выборы.

— Я сделала вам особый “подарок”, чтобы вы приняли решение. Этот подарок находится в письме. Если это не сработает, я подберу более эффективный рецепт яда или воспользуюсь оружием, когда смогу приехать, — говорится в выписке из письма.

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Попытка отравить Трампа

Президента США Дональда Трампа пытались отравить рицином. Ядовитое вещество отправили главе страны письмом, которое пришло в Белый дом.

Однако спецслужбам удалось перехватить опасную корреспонденцию. Тестирование подтвердило наличие яда.

Позже правоохранители сообщили, что в попытке отравить Трампа рицином подозревают женщину, которая якобы отправила письмо из Канады.

Дело расследуют ФБР и секретная служба страны.

Источник: Assotiated Press

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