Арепливир от коронавируса имеет недосказанное действие — Комаровский

В России начали продавать лекарства от коронавируса Арепливир — дженерика (лицензированной копии) японского препарата Фавипиравир.

Однако эффективен ли он от Covid-19, пока не доказано, рассказал доктор Евгений Комаровский в своем видеоблоге.

Читайте: Вакцина от Covid-19 может появиться раньше при одном условии

В РФ за 40 таблеток данного лекарства просят 12,3 тыс. руб (4,5 тыс. грн. — Ред.).

— На данный момент доказательств эффективности Арепливиру нет. Эти лекарства изобрели давно и патентной защиты на них нет. А значит, его может производить кто угодно, — говорит Комаровский.

Откуда взялся Арепливир

Арепливир — это лицензированная копия японского препарата Фавипиравир, который используют для борьбы с гриппом и лихорадкой Эбола. Японцы разработали свои лекарства еще в 2014 году и эксклюзивный патент на это вещество истек. Следовательно, еего могут использовать все производители лекарств в мире.

На российском ТВ крутят сюжеты, где рассказывают, что Арепливир якобы блокирует размножение коронавируса на клеточном уровне, поэтому инфекция не распространяется по организму. Об этом заявляют в компании разработчику Промомед.

Публикаций в медицинских журналах о трех этапах клинических исследований препарата — нет.

Российская вакцина от Covid-19

О регистрации первой в мире вакцины против коронавируса в России заявили 11 августа 2020 года.

Вещество разработали ученые исследовательского центра им. Гамалеи.

Препарат вызвал иммунный ответ в первой и второй фазах исследований. Вещество спровоцировало выработку антител к Covid-19.

В то же время вакцина не прошла третью стадию исследования — тестирование на нескольких тысячах добровольцах.

Источник: Евгений Комаровский