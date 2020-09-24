Арепливир от коронавируса имеет недосказанное действие — Комаровский

В России начали продавать лекарства от коронавируса Арепливир — дженерика (лицензированной копии) японского препарата Фавипиравир.
Однако эффективен ли он от Covid-19, пока не доказано, рассказал доктор Евгений Комаровский в своем видеоблоге.
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В РФ за 40 таблеток данного лекарства просят 12,3 тыс. руб (4,5 тыс. грн. — Ред.).
— На данный момент доказательств эффективности Арепливиру нет. Эти лекарства изобрели давно и патентной защиты на них нет. А значит, его может производить кто угодно, — говорит Комаровский.
Откуда взялся Арепливир
Арепливир — это лицензированная копия японского препарата Фавипиравир, который используют для борьбы с гриппом и лихорадкой Эбола. Японцы разработали свои лекарства еще в 2014 году и эксклюзивный патент на это вещество истек. Следовательно, еего могут использовать все производители лекарств в мире.
На российском ТВ крутят сюжеты, где рассказывают, что Арепливир якобы блокирует размножение коронавируса на клеточном уровне, поэтому инфекция не распространяется по организму. Об этом заявляют в компании разработчику Промомед.
Публикаций в медицинских журналах о трех этапах клинических исследований препарата — нет.
Российская вакцина от Covid-19
О регистрации первой в мире вакцины против коронавируса в России заявили 11 августа 2020 года.
Вещество разработали ученые исследовательского центра им. Гамалеи.
Препарат вызвал иммунный ответ в первой и второй фазах исследований. Вещество спровоцировало выработку антител к Covid-19.
В то же время вакцина не прошла третью стадию исследования — тестирование на нескольких тысячах добровольцах.
Источник: Евгений Комаровский