Мятежники с оружием угрожают поджечь Луисвилл — что происходит в США

В американском городе Луисвилл, штат Кентуки, начались массовые протесты Black Lives Matter.

Представители левых движений устроили настоящий погром: они трощат и грабят местные бизнесы, уничтожают флаги США, нападают на полицейских и угрожают сжечь город.

Уже почти сутки тренды американского Twitter возглавляет хэштег Louisville Burn — Сжечь Луисвилл.

Вот что пишут протестующие:

— Луисвилл будет сожжен, и они это знают.

— Если сегодня мы не увидим справедливости для Бреонны Тейлор, я надеюсь, что Луисвилл сгорит дотла.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время протестов были убиты двое правоохранителей.

Он отметил, что для подавления мародерских акций готов направить в город федеральные войска.

Praying for the two police officers that were shot tonight in Louisville, Kentucky. The Federal Government stands behind you and is ready to help. Spoke to @GovAndyBeshear and we are prepared to work together, immediately upon request! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2020

— Молюсь за двух полицейских, которых расстреляли сегодня вечером в Луисвилле, Кентукки. Федеральное правительство готово помочь. Разговаривал с губернатором, мы готовы к сотрудничеству!

Независимым журналистам удалось зафиксировать момент перед началом протестов.

На кадрах заметно, что протестующих “вооружают” в порядке очереди, возле грузовика с деревянными палками и щитками.

Также пользователи соцсетей узнали представителя антифашистского движения Кори Лемли из штата Теннеси, который давал указания и “управлял” движением толпы, провожая их до грузовика.

В интервью одному из изданий Лемли говорил, что”протесты в США держат страну в тонусе”.

Журналисты еще одного телеканала, освещая ход событий на улицах города, случайно зафиксировали огнестрельное оружие в руках протестующих.

Магазины и общественные заведения города, понимая опасность потерять бизнес, заранее “подготовились” к бунту — большинство зданий надежно защищены досками, а ценные детали на фасадах обмотаны пленкой.

Главная причина бунта в Луисвилле

Вторым, после смерти Джорджа Флойда, важным символом движения Black Lives Matter стало убийство Бреонны Тейлор.

Девушку убили сотрудники полиции Луисвилла, когда проводили обыск в соседнем доме. Копы искали наркотики: по информации следствия, они могли храниться и в доме Тейлор.

Получив разрешение на обыск без предупреждения, полицейские выбили дверь и ворвались в дом. Парень девушки, как потом расскажет семья, подумал, что происходит ограбление, и достал пистолет. Одним выстрелом он ранил правоохранителя.

По законам США, нападение на полицейского является тяжким преступлением, которое позволяет полиции применять все возможные меры против человека.

В результате стрельбы восемь пуль попали в Бреонну, в результате чего она погибла. Наркотиков в ее доме не нашли.

Протестующие Black Lives Matter требуют, чтобы убийцы Бреонны Тейлор были наказаны, однако ни одного судебного заседания по делу еще не было.