Мятежники с оружием угрожают поджечь Луисвилл — что происходит в США

В американском городе Луисвилл, штат Кентуки, начались массовые протесты Black Lives Matter.

Представители левых движений устроили настоящий погром: они трощат и грабят местные бизнесы, уничтожают флаги США, нападают на полицейских и угрожают сжечь город.

Уже почти сутки тренды американского Twitter возглавляет хэштег Louisville Burn — Сжечь Луисвилл.

Вот что пишут протестующие:

— Луисвилл будет сожжен, и они это знают.

— Если сегодня мы не увидим справедливости для Бреонны Тейлор, я надеюсь, что Луисвилл сгорит дотла.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время протестов были убиты двое правоохранителей.

Он отметил, что для подавления мародерских акций готов направить в город федеральные войска.

Praying for the two police officers that were shot tonight in Louisville, Kentucky. The Federal Government stands behind you and is ready to help. Spoke to @GovAndyBeshear and we are prepared to work together, immediately upon request!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2020