Картографическое приложение Google Maps теперь будет информировать пользователей о количестве случаев коронавируса в разных частях мира.

Приложение Google будет показывать данные с 220 стран, в том числе и из Украины.

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Как пользоваться

К Google Maps добавят раздел Covid Info, выбрав который, пользователь сможет просмотреть средний показатель количества новых случаев коронавируса за последние семь дней в отдельном регионе. Кроме этого, в разделе будут показывать общую динамику распространения Covid-19.







Google Maps будет показывать количество больных коронавирусом в мире / 2 фотографии

Какие данные используются

По данным Google, источником всех показателей выступает Всемирная организация здравоохранения. Также будут использоваться данные государственных и местных органов власти.

Новый функционал будет доступен для пользователей операционных систем Android и iOS, начиная с этой недели.

Google выпустил Android 11

8 сентября Google выпустил финальную версию операционной системы Android 11.

В компании отмечают, что установить Android 11 можно двумя способами: получить обновления автоматически, когда оно станет доступно в разделе настроек, воспользоваться стандартной утилитой Android Flash Too.

Источник: Google

Фото: Google