Google Maps будет показывать количество больных коронавирусом в мире

Картографическое приложение Google Maps теперь будет информировать пользователей о количестве случаев коронавируса в разных частях мира.
Приложение Google будет показывать данные с 220 стран, в том числе и из Украины.
Читайте: В сеть слили характеристики Pixel 4А — бюджетной версии смартфона Google
Как пользоваться
К Google Maps добавят раздел Covid Info, выбрав который, пользователь сможет просмотреть средний показатель количества новых случаев коронавируса за последние семь дней в отдельном регионе. Кроме этого, в разделе будут показывать общую динамику распространения Covid-19.
Какие данные используются
По данным Google, источником всех показателей выступает Всемирная организация здравоохранения. Также будут использоваться данные государственных и местных органов власти.
Новый функционал будет доступен для пользователей операционных систем Android и iOS, начиная с этой недели.
Google выпустил Android 11
8 сентября Google выпустил финальную версию операционной системы Android 11.
В компании отмечают, что установить Android 11 можно двумя способами: получить обновления автоматически, когда оно станет доступно в разделе настроек, воспользоваться стандартной утилитой Android Flash Too.
Источник: Google
Фото: Google