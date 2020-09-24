PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Израиль вводит полный карантин с 25 сентября

Израиль с 25 сентября вводит полный карантин на две недели. Жесткие карантинные ограничения будут действовать для борьбы со второй волной коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Читайте: В Израиле ввели всеобщий карантин на три недели

— Чтобы спасти жизнь израильтян, мы должны объявить полный карантин на две недели, который начнется в ближайшую пятницу и продлится до конца праздника Симхат Тора. После этого будут еще две недели карантина, надеюсь, не очень строгого, но все зависит от показателей заболеваемости, — отметил Нетаньяху.

Однако израильское правительство не исключает, что жесткий карантин может продлиться еще на две дополнительные недели.

О деталях ведения полного карантина Биньямин Нетаньяху не сообщил. Окончательные меры будут утверждены властями Израиля 24 сентября.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 24 сентября в Украине на коронавирус заболели еще 3 372 человека. В общем Covid-19 подтвердили у 188 106 человек.

За последние сутки 52 пациента, выздоровели — 1 788.

Наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировали в Киеве — 20 665, во Львовской области — 19 250, Харьковской — 16 193, Черновицкой — 13 562.

Источник: DW

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх