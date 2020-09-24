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Факты / Мир

Почти 7 млн случаев в США и ни одной смерти в Британии: коронавирус в мире 24 сентября

По состоянию на утро 24 сентября коронавирус в мире зафиксировали уже у 31,7 млн человек, за последние сутки — более 300 тыс. новых случаев.

За весь период пандемии умерли 975 163 пациента, 21,8 млн человек выздоровели.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 25 место — Канадой и Израилем.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

  • США — 6 943 588;
  • Индия — 5 646 010;
  • Бразилия — 4 591 364;
  • Россия — 1 117 487;
  • Колумбия — 784 268.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

  • США — 201 957;
  • Бразилия — 138 105;
  • Индия — 90 020;
  • Мексика — 74 949;
  • Великобритания — 41 951.

Жесткий карантин в Великобритании

22 сентября во время выступления в Палате общин премьер-министр Борис Джонсон анонсировал возвращение в карантин.  Ограничения начинают действовать сегодня, 24 сентября.

Перед объявлением всех новых защитных мер Джонсон пообещал, что это никак не повлияет на обучение в школах и университетах.

В частности, штрафы за отсутствие маски выросли до £200.

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