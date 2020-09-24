По состоянию на утро 24 сентября коронавирус в мире зафиксировали уже у 31,7 млн человек, за последние сутки — более 300 тыс. новых случаев.
За весь период пандемии умерли 975 163 пациента, 21,8 млн человек выздоровели.
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В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 25 место — Канадой и Израилем.
Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 6 943 588;
- Индия — 5 646 010;
- Бразилия — 4 591 364;
- Россия — 1 117 487;
- Колумбия — 784 268.
Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 201 957;
- Бразилия — 138 105;
- Индия — 90 020;
- Мексика — 74 949;
- Великобритания — 41 951.
Жесткий карантин в Великобритании
22 сентября во время выступления в Палате общин премьер-министр Борис Джонсон анонсировал возвращение в карантин. Ограничения начинают действовать сегодня, 24 сентября.
Перед объявлением всех новых защитных мер Джонсон пообещал, что это никак не повлияет на обучение в школах и университетах.
В частности, штрафы за отсутствие маски выросли до £200.