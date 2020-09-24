Курс реабилитации Алексея Навального после отравления Новачком займет несколько недель. Все это время российский оппозиционер будет находиться в Германии.
Об этом рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
– Процесс восстановления займет много времени. Он остается пока в Германии проходить реабилитацию. Это явно вопрос не пары дней и, наверное, даже не пары недель, – отметила она.
23 сентября Навального выписали из стационара немецкой клиники Шарите.
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Отравление Навального
Российскому политику Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, которым он летел из Томска в Москву.
Авиалайнер экстренно посадили в аэропорту Омска, а политика сначала госпитализировали в местную больницу, а затем перевезли для лечения в Германию.
14 сентября стало известно, что Навального отравили веществом Новичок.