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Факты / Мир

Навальный пройдет в Германии курс реабилитации

Курс реабилитации Алексея Навального после отравления Новачком займет несколько недель. Все это время российский оппозиционер будет находиться в Германии.

Об этом рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

– Процесс восстановления займет много времени. Он остается пока в Германии проходить реабилитацию. Это явно вопрос не пары дней и, наверное, даже не пары недель, – отметила она.

23 сентября Навального выписали из стационара немецкой клиники Шарите.

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Отравление Навального

Российскому политику Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, которым он летел из Томска в Москву.

Авиалайнер экстренно посадили в аэропорту Омска, а политика сначала госпитализировали в местную больницу, а затем перевезли для лечения в Германию.

14 сентября стало известно, что Навального отравили веществом Новичок.

Источник: Интерфакс

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