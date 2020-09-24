Тайная инаугурация: только две страны признали легитимность Лукашенко

Со вступлением в должность президента Беларуси Александра Лукашенко, легитимность которого не признали ЕС, США и Украина, поздравил только президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Об этом сообщило в среду вечером туркменское государственное агентство Turkmenistan Today.
Со своей стороны сайт президента Беларуси не отчитался о поздравлении Бердымухамедова.
Также не появилась информация об этом в белорусском госагентстве БЕЛТА.
Китай признал легитимность Лукашенко
Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил 23 сентября, что Китай “уважает выбор, сделанный народом Беларуси” и признает президентство Лукашенко.
Во внешнеполитическом ведомстве Китая также выразили надежду, что под руководством Лукашенко Беларусь сможет восстановить политическую стабильность.
Необъявленная инаугурация Лукашенко
Как правило, о инаугурации президентов информация публикуются заранее, однако не в Беларуси.
Вместо этого, БЕЛТА сообщила в среду, 23 сентября, что Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.
— Церемония инаугурации проходит в эти минуты во Дворце Независимости, — написало Госагенство.
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Как отреагировала оппозиция
Оппозиционный Telegram канал Nexta Live призвал к уличным акциям протеста в Беларуси.
— Начиная с этого дня, он (Лукашенко. — Ред.) официально становится бандитом и мошенником, которого не признают нигде в цивилизованном мире, — отметил канал.
Источник: Радио Свобода, Turkmenistan Today