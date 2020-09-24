Европейский Союз на официальном уровне отказался признавать инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко.

Это объясняют тем, что президентство Лукашенко лишено демократической легитимности.

— Эта инаугурация прямо противоречит воле значительной части населения Беларуси, выраженной в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах после выборов, и является лишь причиной дальнейшего углубления политического кризиса в Беларуси, — говорится в заявлении Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

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Также Евросоюз призывает к проведению новых свободных выборов президента Беларуси с участием наблюдателей ОБСЕ.

Кроме того, Жозеп Боррель надеется, что власти немедленно прекратят все репрессии и насилие против белорусов и немедленно освободят всех задержанных, включая политических заключенных.

Инаугурация Лукашенко

Необъявленная инаугурация Александра Лукашенко состоялась 23 сентября во Дворце Независимости в Минске.

Положив правую руку на Конституцию, он произнес присягу на белорусском языке. После этого председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.

Источник: Заявление Жозепа Борреля