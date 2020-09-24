Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его необъявленная инаугурация — это внутреннее дело страны.

Так он ответил на упреки стран, что церемонию провели тайно.

— По моему мнению, в соответствии с законами Беларуси, мы никого не должны предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно, — отметил он.

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Также Александр Лукашенко добавил, что удивлен неконструктивной позицией некоторых стран.

— Соседи от Бога, их не выбирают. Мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что это не всегда так. Даже по вчерашней инаугурации возникла какая-то то ли обида, то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие.

Инаугурация Лукашенко

Церемония инаугурации Александра Лукашенко состоялась 23 сентября. Впервые в истории Беларуси власть не объявила о ее проведении.

На инаугурации присутствовали несколько сотен людей — высшие чиновники, парламентарии, руководители СМИ и деятели науки, культуры и спорта.

Проведение инаугурации вызвало новые протесты в Беларуси, во время которых задержали 259 человек.

Источник: БЕЛТА