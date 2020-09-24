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Факты / Мир

Вирус вышел из-под контроля: генсек ООН призвал к совместной борьбе против Covid-19

Мир провалил испытания пандемией коронавируса.

Число жертв приближается к миллиону, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности.

— Пандемия — это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили, — заявил он.

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Коронавирус черной тенью лег на весь мир.

— Коронавирус вышел из-под контроля. Он стал предупреждением, которое должно побудить нас к действиям. У нас нет выбора — или мы объединимся в рамках глобальных институтов, или будем раздавлены раздором, — добавил генсек ООН.

Зеленский призывает реформировать ООН

Президент Украины Владимир Зеленский призвал реформировать Совет безопасности ООН.

По его словам, эта система все чаще начинает давать сбой. Чтобы ООН и в дальнейшем играла важную роль в становлении мира, необходимо совершенствовать механизмы.

Зеленский считает недопустимым, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совбеза ООН.

Источник: ООН

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