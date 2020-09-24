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Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.

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09:14 - 24 сентября

В Минске на улице Маяковского люди выстроились в цепь солидарности.

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09:11 - 24 сентября

В день инаугурации Александра Лукашенко, по информации правозащитного центра Весна, в разных городах Беларуси задержали 259 человек.

Известно, что задержания были жесткими. У участников акций протеста были разбито лицо, травмы головы, некоторых даже забирала скорая.

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09:05 - 24 сентября

США и Канада не признали легитимность проведения инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.

— Тот факт, что инаугурация Лукашенко была тайной, еще раз доказывает, что он потерял всякую легитимность как лидер. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку, — заявили в Сенате США.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter осудил инаугурацию Лукашенко. По его мнению, самопровозглашенному президенту не хватает легитимности демократически избранного лидера.

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21:41 - 23 сентября

На одном из видео, которое было опубликовано TUT.BY, видно, как неизвестные люди бьют машины дубинками на Немиге.

Мужчины в гражданской одежде и из зарытыми лица вышли на проезжую часть, подходят к авто и бьют дубинками. 

Также на одном из видео видно, что люди в гражданском избивают и задерживают граждан.

Протесты в Беларуси

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20:59 - 23 сентября

В Минске начались перебои с интернетом.

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20:28 - 23 сентября

Около 50 человек задержаны в Минске на акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко.

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19:42 - 23 сентября

В Минске люди вышли на акцию протеста против инаугурации Александра Лукашенко. Против активистов правоохранители применили водомет.

Уже задержаны десятки людей. Также известно, что во время протестов была ранена женщина.

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19:36 - 23 сентября

В министерстве юстиций заявили, что инаугурация Александра Лукашенко прошла в рамкам закона.

В ведомстве добавили, что прямая телетрансляция инаугурации президента не является требованием, как и приглашение на церемонию представителей иностранного дипкорпуса.

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16:12 - 23 сентября

На акцию протеста с плакатами Никто не пришел на фан-встречу и другими надписями об инаугурации, вышли студенты Белорусского государственного университета.

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16:06 - 23 сентября

Германия, Литва, Латвия, Словакия, Чехия, Эстония и Дания после инаугурации Александра Лукашенко заявили о том, что больше не считают его президентом Беларуси.

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