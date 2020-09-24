21:41 -

На одном из видео, которое было опубликовано TUT.BY, видно, как неизвестные люди бьют машины дубинками на Немиге.

Мужчины в гражданской одежде и из зарытыми лица вышли на проезжую часть, подходят к авто и бьют дубинками.

Также на одном из видео видно, что люди в гражданском избивают и задерживают граждан.

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