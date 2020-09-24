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Факты / Мир

Застрелили и сожгли тело: Южная Корея обвинила КНДР в убийстве чиновника

В Минобороны Южной Кореи заявили, что представители КНДР застрелили и сожгли тело их гражданина, 47-летнего чиновника Министерства океанов и рыболовства.

Мужчина дежурил на инспекционном катере возле пограничного южнокорейского острова и оказался в водах Северной Кореи.

Там его нашли представители КНДР, застрелили, а позже сожгли его тело, заявляют в ведомстве, ссылаясь на информацию собственной разведки.

Читайте: В КНДР под угрозой затопления главный ядерный объект страны

Южная Корея призвала КНДР взять ответственность за совершение жесткого акта расправы. По их словам, это первый случай с 2008 года, когда гражданское лицо было убито КНДР.

Противостояние КНДР и Южной Кореи

В июне 2020 года стало известно, что КНДР приостановила планы военных действий против Южной Кореи, хотя накануне возросло напряжение в отношениях между странами.

Такое решение приняло руководство страны.

Подробнее об отношениях между КНДР и Южной Кореей читайте на Фактах ICTV.

Источник: Yonhap

Фото: Dreamstime

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