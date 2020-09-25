110 угнанных самолетов в СССР и террористические акты: как менялась безопасность в авиации

Рамки, просвечивающие багаж на входе в аэропорт, многочисленные камеры, незаметные представители Службы авиационной безопасности. Правила работы аэровокзалов такими тщательными были не всегда. Они формировались и изменялись после каждого террористического акта или опасного инцидента. Так все ли просчитано сейчас и какова вероятность попасть в опасное приключение?

На старте авиации

Началом гражданских авиаперевозок можно считать послевоенные 50-е. В это трудно поверить, но тогда аэропорты выглядели так же, как и обычные вокзалы. С охраной из нескольких представителей милиции. Билеты покупали в обычных кассах и пассажиры, без лишних проверок, шли на свой рейс.

Пилотами, чаще всего были бывшие военные, прошедшие ад Второй мировой и, как считалось, могли за себя постоять, поэтому излишней безопасности внимание не уделяли.

— В 50-х еще летали самолеты, где кабина пилота закрывалась обычной шторкой, то есть куском ткани. И даже когда к нам в 2000-х привозили старые американские самолеты Douglas у них тоже не было двери на кабине пилота. Это я видел лично и это было для меня очень странно, — рассказывает военный эксперт Олег Жданов

Однако, двери на кабине самолетов появятся довольно быстро. В 60-х, в Советском союзе случится шесть угонов самолетов. В пяти из них отпор дадут именно пилоты, и несколько будут ранены. Но еще больше на авиационную безопасность повлияла история арабо-израильских конфликтов.

В 1968 году боевики Народного фронта освобождения Палестины захватили израильский Boeing-707, следовавшего из Рима в Тель-Авив и даже посадили его в Алжире. А руководству Израиля пришлось согласиться с требованиями террористов и выпустить еще 12 боевиков из тюрем. С тех пор национальная авиакомпания страны посадила на каждый борт военных коммандос под видом пассажиров и даже выдала каждому газовый пистолет.

— Тогда этот опыт скопировал весь мир. Во всех самолетах в кабину пилотов уже установили бронированные двери. В Советском союзе пилотам раздали пистолеты. Но от них было больше проблем. Потому что, пилоты, как не профессионалы часто случайно могли прострелить собственную кабину. Единственный раз это спасло экипаж, когда похитители вломились в самолет ТУ-154А, где между креслом пилота и штурмана была штора, а за ней проход в штурманскую кабину. Тогда вооруженный штурман застрелил нападавших, — вспоминает член исполнительного комитета Всеукраинского профсоюза пилотов и командующий воздушного судна Boeing-737 Владислав Петренко.

Несколько лет, по примеру Израиля, советские рейсы сопровождали милиционеры в штатском. Однако, традиция не прижилась.

Громкое дело семьи Овечкиных. Как оно изменило безопасность

Всего в Советском союзе произойдет 110 угонов самолетов, 24 из них будут успешными для угонщиков. У страны будет собственная особенность, которой не будет у других — так называемый Железный занавес, через который похитители самолетов будут мечтать прорваться в сытый капиталистический мир.

В 80-х в аэропортах появляются первые рамки-сканеры, просвечивающие багаж на наличие посторонних предметов. Для точности определения, персонал даже начнут проверять на дальтонизм, так как при нем можно пропустить сверхважные детали. Но это не спасет от так называемого человеческого фактора.

В 1988 году произойдет, пожалуй, самая громкая трагедия — угон самолета ТУ-154 семьей Овечкиных, среди которых главной была пятидесятилетняя мать, а бандой — девять ее детей, самому младшему 9 лет, самому старшему 26.

— Они играли в джаз-бэнде и, как потом выяснит следствие, им предложили контракт в Лондоне. Но интересно то, что они действительно тщательно готовились, изучали как обустроен аэропорт и самолет. И даже заводили специальные знакомства среди персонала аэропорта, например, дружили с женщиной, которая работала в Vip-зале. Она как раз и пропустит их без проверки на борт. Тот самый человеческий фактор, — анализирует Владислав Петренко.

Два обреза и несколько самодельных гранат Овечкины спрячут в футляре контрабаса, который заблаговременно сделают больше чем рамка. И доверчивая женщина впустит их без проверки. На борту они будут требовать взять курс на Лондон. Но их обманут, самолет сядет в Выборге на дозаправку. Начнется неудачный штурм. Семья подорвет бомбу. Старший брат застрелит мать и четырех братьев. Погибнет еще три пассажира.

В Службе авиационной безопасности сделают выводы. Так в аэропортах появятся собаки, тренированные настолько, что чувствовать запах взрывчатки, которой касался человек за несколько дней до прибытия в аэропорт.

События последних лет

Больше всего на изменение правил безопасности повлияет трагедия 11 сентября, которая произойдет в 2001 году. Террористы захватят четыре самолета, два из которых направят в помещение Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий, в здание Пентагона, а четвертый упадет в поле, когда пассажиры будут пытаться дать отпор террористам. Которые, как впоследствии обнаружит следствие, учились управлять самолетами на стандартных авиа тренажерах, на которых было тщательно обозначено каждое здание.

После катастрофы на всех тренажерах в мире изменят ландшафты городов. Обезопасят и пилотов, которым теперь не нужно будет докладывать о захвате судна, а достаточно нажать соответствующую кнопку на панели. В аэропортах установят так называемые 3D сканеры голого сканирования.

— В то время стали появляться случаи угонов самолета с применением не металлического оружия, которое хорошо фиксируют обычные сканеры, а керамического — ножей и даже пистолетов, которых они просто не видели. После 11 сентября везде во всех аэропортах США установили так называемую систему Rapiscan, когда человек заходит в камеру, его сканирует и оператор видит любые предметы под одеждой, даже если они скрыты, — объясняет авиационный эксперт Богдан Долинце.

Также, именно после этого террористического акта дверца кабины пилотов теперь блокируется изнутри на все время полета. С этим правилом, к сожалению, также произойдет просчет. В 2016 году второй пилот авиакомпании Germanwings Андреас Любиц во время полета заблокирует кабину, когда командир судна отлучится в туалет и направит самолет к земле.

Он разобьется во французских Альпах за 10 минут. Погибнут 150 человек. Расследование покажет, что у Любица была затяжная депрессия и он, вероятно, покончил жизнь самоубийством. Поэтому правила снова изменят. Теперь в кабине пилотов неизменно должны находиться два человека на протяжении всего полета.

— Если анализировать статистику, в течение 90-х годов попыток угона самолетов было 20 случаев и те же 20 уже в двухтысячных. С 2010 года до начала этого года только 10 случаев. Почему так? Были приняты чрезвычайно серьезные меры для того, чтобы не допустить дальнейшие трагедии. Учтены все известные на сегодняшний день факторы риска, — успокаивает Старший научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова Валерий Романенко.

И это не только из-за усиления правил повеления внутри самолета. Представители Службы авиационной безопасности сейчас учатся фиксировать и останавливать людей со странным поведением еще в здании аэропорта. Они дежурят, постоянно меняя место пребывания и контролируют так называемые уровни защиты, которые трижды проходит каждый пассажир еще до попадания в самолет.

В 2016 году в здании аэропорта города Брюссель прогремит взрыв. Его совершат потенциальные угонщики самолета, которые несмотря на тщательную подготовку, все же, не смогут пройти даже первый уровень защиты. Так что, этот случай, хотя и будет признан террористическим актом, но так и не попадет в печальную статистику угонов самолетов, как и многие другие, которые охранники предотвращают каждый день.

Екатерина Павловская