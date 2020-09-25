Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за коронавируса

Ежегодный карнавал самбы в Рио-де-Жанейро не будут проводить в феврале 2021 года из-за большого количества больных коронавирусом в Бразилии.

Независимая лига школ приняла решение перенести мероприятие, однако новую дату еще не назначила.

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— Распространение коронавируса сделало невозможным безопасное проведение традиционных парадов, которые являются опорой для культуры и для многих, источником существования, — сообщает Лига школ самбы.

В то же время мэрия города Рио еще не приняла решение о проведении уличных карнавальных вечеринок, которые проводят во время карнавала самбы.

Коронавирус в мире

Подтвержденных случаев коронавируса в мире по состоянию на пятницу, 25 сентября, составляет 32 136 855. За время пандемии 22 150 805 пациентов выздоровели и 981 754 умерли.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в США (6 976 215), Индии (5 732 518) и Бразилии (4 657 702).

Источник: АР