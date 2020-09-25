Согласно подсчетам Университета Джона Хопкинса, основанным на информации международных организаций, центральных и местных властей, общее число подтвержденных случаев коронавируса в мире по состоянию на пятницу, 25 сентября, составляет 32 136 855.

За время пандемии 22 150 805 пациентов выздоровели и 981 754 умерли.

На США приходится большинство случаев (6 976 215 ), за ними следуют Индия (5 732 518 ) и Бразилия (4 657 702).

Украина находится на 25 месте по числу инфицирований в мире (192 966 случаев коронавируса по состоянию на 24 сентября).

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Коронавирус в мире – подробно

Ведущий национальный эксперт по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи считает, что “есть достаточно достоверных данных, чтобы утверждать, что аэрозольная передача вируса действительно происходит”.

— Аэрозольная передача означает, что капли не падают сразу — они держаться в воздухе в течение некоторого времени, — объяснил врач.

Хотя подтвержденные случаи заболевания Covid-19 и показатели смертности остаются низкими во многих африканских странах, Всемирная организация здравоохранения заявила большем количестве инфекций в Африке, чем считалось.

— Предварительный анализ показывает, что более 80% случаев в Африке протекает бессимптомно, — сказала представитель ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.

Тысячи студентов в нескольких университетах Европы отправили на самоизоляцию после массовых вспышек Covid-19. Чиновники обвиняют массовые вечеринки, в которых принимали участие студенты.