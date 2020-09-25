США ввели санкции против иранских судей из-за казни известного спортсмена

США ввели санкции против иранского судьи, вероятно, причастеного к делу иранского борца Навида Афкари, казненного в начале сентября 2020 года по обвинению в убийстве.

Государственный секретарь США Майк Помпео официально объявил о санкциях в отношении судьи Сайеда Махмуда Садата, который вместе с судом, причастные к делу Афкари.

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Госсекретарь назвал казнь Афкари порочным и очень жестоким актом.

По словам Помпео, иранский режим слишком часто преследует и арестовывает самых талантливых и перспективных иранцев. Так Иран лишает себя самого главного достояния.

В Вашингтоне ввели санкции и в отношении другого судьи, Мохаммада Солтани, наложив их и на первое отделение Революционного суда Шираза и тюрьмы Орумие и Вакилабад. В США отметили, что они также несут ответственность за нарушение прав человека.

Введенные санкции блокируют все активы, которые есть в юрисдикции США и запрещают американцам совершать с ними любые операции.

27-летнего борца смешанного стиля Навида Афкари признали виновным в убийстве охранника и участии в антиправительственных акциях протеста в 2018 году. Его казнили 12 сентября 2020 года.

Это вызвало международный резонанс, поскольку перед казнью Афкари заявлял, что его пытали. Иран в свою очередь все обвинения о пытках отверг. Адвокат спортсмена утверждал, что доказательств вины Афкари не было. Президент США Дональд Трамп призвал Иран не лишать жизни спортсмена.

Санкции против Ирана

В США ввели санкции против компаний, которые продают неядерное оружие Ирана. Ими предусматривается замораживание всех активов и имущества, принадлежащих поставщикам оружия в Иран или тем, кто способствует такой деятельности.

Также санкционные ограничения были введены против 27 человек, которых США подозревают в содействии иранской ядерной программе.