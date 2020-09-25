В США сняли, как полицейский проехал велосипедом по голове протестующего

Очевидцы в Сиэтле в США сняли, как офицер полиции катит велосипед по голове лежащего на улице протестующего.

Департамент полиции Сиэтла заявил в четверг, что действия этого сотрудника, личность которого не установлена, расследуются офисом шерифа округа Кинг.

На видео инцидента, сделанном в среду вечером, видно, как демонстрант лежит на асфальте, в то время как офицер, идущий пешком, катит свой велосипед по голове и шее протестующего.

Происходящее сразу же прикрыли ближайшие офицеры, видно на кадрах.

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Протесты в США

В США возросла напряженность между протестующими против системного расизма и полицейскими после того, как генеральный прокурор Кентукки объявил в среду, что суд не предъявит обвинений трем полицейским, которые 13 марта этого года застрелили 26-летнюю афроамериканку Бреонну Тейлор.

23 сентября во многих больших городах США прошли массовые акции протеста вокруг этого решения.

Во время демонстраций были арестованы несколько протестующих.