В Великобритании проводят финальные испытания вакцины от коронавируса. В течение следующих недель компания-производитель Novavax, Inc. выберет 10 тыс. добровольцев в возрастном диапазоне 18-84 года.

5 тыс. из них получит две прививки, одна из которых — специальный усилитель. Половина также получит плацебо (вещество, которое не имеет лечебных свойств, но внешне напоминает медикаменты, — Ред.). 400 лицам одновременно сделают вакцинацию от Covid-19 и от гриппа, чтобы сравнить эффекты.

Novavax во время испытаний будет отдавать предпочтение пострадавшим от коронавируса лицам. По словам компании, 25% участников составят люди старше 65 лет.

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В августе власти Великобритании сообщили, что поддерживают вакцину от Novavax и обеспечат ее испытание. Если препарат окажется эффективным, страна планирует начать производство и обеспечить граждан 60 млн доз.

Перед этим доклинические показания довели, что в целом она нормального переносится и вызывает стойкие реакции антител.

В США будуть делать вакцинацию от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что с октября американцам начнут делать вакцинацию от коронавируса. До конца года в стране запланировано изготовление 100 млн доз вакцины.

По словам Трампа, у него уже есть план реализации препарата по всей стране.

Источник: Sky News