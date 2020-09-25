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Факты / Мир

Вакцина от гриппа не поможет облегчить течение коронавируса — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения не подтвердила, что вакцина от гриппа положительно влияет на течение коронавируса.

По словам официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича, пока нет соответствующих данных, что вакцинированные люди от гриппа будут лучше переносить течение заболевания Covid-19.

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— Не существует научных свидетельств о достоверности факта, что вакцина от гриппа поможет облегчить течение коронавируса, — отмечает Язаревич.

Кроме того, он сообщил, что нет доказательств и о передаче корона вирусной инфекции через водостоки.

Вакцина от коронавируса

Ученые из Оксфордского университета, которые возглавляют гонку за вакциной от коронавируса, говорят, что она не сможет обеспечить полный возврат к нормальной жизни.

Вакцина может обеспечить 50% защиту. Хотя она способна будет снизить симптоматические случаи наполовину, что значительно расширило бы возможности для власти по ослаблению ограничений, ученые говорят, что вряд ли это будет “серебряной пулей”.

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