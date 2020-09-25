PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Сентябрь, 25 в 9:27
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр
Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов
задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.
С начала
С конца
Прямая трансляция
0 новых сообщений
09:17
-
25 сентября
Ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Баранова запретила несанкционированные массовые мероприятия на территории университета.
В частности, в приказе говорится, что в акциях участвует значительное количество посторонних граждан, поэтому создаются крайне некомфортные и опасные условия для преподавателей, сотрудников и студентов для входа и выхода из университета.
09:10
-
25 сентября
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что санкции ЕС против белорусских официальных лиц необходимы для оказания поддержки народу, и призвала Европу действовать смелее:
— Европейские страны знают, что такие санкции необходимы. Европа должна быть смелее. Вы видите, насколько белорусский народ храбрый и то, за что он борется.
09:06
-
25 сентября
Адвоката члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмилу Казак задержали за административное правонарушение. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания на Окрестина.
Однако статью, по которой задержали Казак, не уточняют.
22:15
-
24 сентября
Во время протестов в Минске таксист помог протестующему убежать от силовиков. Пассажир такси
рассказал, как это было.
VIDEO
21:33
-
24 сентября
Силовики разогнали собравшихся в цепь солидарности на проспекте Дзержинского в Минске.
VIDEO
20:07
-
24 сентября
Люди вышли на акцию солидарности на улице Олега Кошевого в Минске вечером 24 сентября.
VIDEO
19:12
-
24 сентября
Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил 23 сентября, что Китай “уважает выбор, сделанный народом Беларуси” и признает президентство Лукашенко.
Во внешнеполитическом ведомстве Китая также выразили надежду, что под руководством Лукашенко Беларусь сможет восстановить политическую стабильность.
19:12
-
24 сентября
Со вступлением в должность президента Беларуси Александра Лукашенко, легитимность которого не признали ЕС, США и Украина, поздравил только президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Об этом сообщило в среду вечером туркменское государственное агентство Turkmenistan Today.
Со своей стороны сайт президента Беларуси не отчитался о поздравлении Бердымухамедова.
Также не появилась информация об этом в белорусском госагентстве БЕЛТА.
16:19
-
24 сентября
В Минске на акцию протеста вышли студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств.
14:50
-
24 сентября
В Минске жители продолжают выходить на акции протеста.
/ 2 фотографии
Фото: NEXTA
Вверх
Вверх
X