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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.

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09:17 - 25 сентября

Ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Баранова запретила несанкционированные массовые мероприятия на территории университета.

В частности, в приказе говорится, что в акциях участвует значительное количество посторонних граждан, поэтому создаются крайне некомфортные и опасные условия для преподавателей, сотрудников и студентов для входа и выхода из университета.

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09:10 - 25 сентября

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что санкции ЕС против белорусских официальных лиц необходимы для оказания поддержки народу, и призвала Европу действовать смелее:

— Европейские страны знают, что такие санкции необходимы. Европа должна быть смелее. Вы видите, насколько белорусский народ храбрый и то, за что он борется.

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09:06 - 25 сентября

Адвоката члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмилу Казак задержали за административное правонарушение. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания на Окрестина.

Однако статью, по которой задержали Казак, не уточняют.

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22:15 - 24 сентября

Во время протестов в Минске таксист помог протестующему убежать от силовиков. Пассажир такси рассказал, как это было.

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21:33 - 24 сентября

Силовики разогнали собравшихся в цепь солидарности на проспекте Дзержинского в Минске.

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20:07 - 24 сентября

Люди вышли на акцию солидарности на улице Олега Кошевого в Минске вечером 24 сентября.

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19:12 - 24 сентября

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил 23 сентября, что Китай “уважает выбор, сделанный народом Беларуси” и признает президентство Лукашенко.

Во внешнеполитическом ведомстве Китая также выразили надежду, что под руководством Лукашенко Беларусь сможет восстановить политическую стабильность.

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19:12 - 24 сентября

Со вступлением в должность президента Беларуси Александра Лукашенко, легитимность которого не признали ЕС, США и Украина, поздравил только президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Об этом сообщило в среду вечером туркменское государственное агентство Turkmenistan Today.

Со своей стороны сайт президента Беларуси не отчитался о поздравлении Бердымухамедова.

Также не появилась информация об этом в белорусском госагентстве БЕЛТА.

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16:19 - 24 сентября

В Минске на акцию протеста вышли студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств.

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14:50 - 24 сентября

В Минске жители продолжают выходить на акции протеста.

/ 2 фотографии

Фото: NEXTA

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